В регионе благоустроено 170 придомовых территорий, установлено 58 детских комплексов, реализовано 38 проектов инициативного бюджетирования

Сегодня на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис подвел промежуточные итоги о реализации проектов по благоустройству.

«На сегодняшний день 170 придомовых территорий полностью благоустроено, установлено 58 детских спортивных и игровых комплексов и реализовано 38 проектов в рамках инициативного бюджетирования», – сообщил губернатор.

Подробнее о том, в какой стадии находятся запланированные объекты из плана на этот год, о наличии рисков неисполнения, их причинах и путях исправления доложила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru