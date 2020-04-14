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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 07:00

В регионе будут отмечены лучшие практики организации дистанционного обучения

В Мурманской области будут определены образовательные организации, наиболее эффективно организующие дистанционное обучение. Такое поручение глава региона Андрей Чибис дал вчера на оперативном совещании министру образования и науки Мурманской области. В ходе совещания Анна Головина представила основные итоги первой недели дистанционного обучения.

Наиболее подробно министр остановилась на основных проблемах, которые выявила первая неделя работы в новом формате. В первую очередь, это технические сбои в работе рекомендованных Министерством просвещения РФ общероссийских обучающих интернет-платформ, которые не выдержали резко возросшей нагрузки. Для выхода из ситуации заполярные педагоги использовали региональную автоматизированную систему «Электронная школа», которая на протяжении прошлой недели ни разу не давала сбой, а также сайты образовательных организаций и индивидуальные занятия. Как отметила Анна Головина, с 8 апреля Минпросвещения РФ запустило новую платформу «Моя школа в online», которую могут использовать в том числе школы, не имеющие высокоскоростного интернета.

Кроме того, в течение первой недели дистанционного обучения родители некоторых школьников отмечали большой объем классных работ и домашних заданий, резко возросшую нагрузку на учеников. Каждое такое обращение адресно отрабатывается с руководителями образовательных организаций, в том числе при участии регионального Института развития образования, который осуществляет методическую поддержку педагогов.

Еще одна актуальная проблема – риски распространения вредоносного контента в связи с активным использованием педагогами и учениками социальных сетей. Федеральные методические рекомендации для педагогов и родителей о том, как обезопасить домашний компьютер, были доведены до образовательных организаций и озвучены на общем родительском онлайн-собрании.

На постоянном контроле ведомства проблема отсутствия компьютерного оборудования в отдельных семьях школьников. Такие обращения также адресно отрабатываются. Более 120 компьютеров уже переданы в семьи в 11 муниципалитетах.

Как рассказала Анна Головина, эти и другие вопросы обсуждались на первом общем родительском собрании, состоявшемся в режиме онлайн на прошлой неделе. Трансляция собрала более 43 тысяч просмотров, от родителей поступило более 1,7 тысячи комментариев. Практика таких собраний будет продолжена, но следующие встречи будут тематическими – в частности, они будут касаться вопросов образовательного процесса у школьников начальных классов; подготовке к ГИА и других тем. Анна Головина подчеркнула, что будут даны ответы на все основные вопросы, поступающие в адрес ведомства онлайн и по телефону «горячей линии».

Для обобщения и дальнейшего распространения эффективных форм организации дистанционного обучения Андрей Чибис поручил министерству сформировать рейтинг лучших практик.

«Новая форма обучения – ещё одна проверка на прочность, динамику, умения для руководителей образовательных учреждений. Нам нужно выявить и поощрить лидеров, показавших себя наиболее эффективно, а их практики – распространить. Прошу составить своего рода рейтинг тех, кто лучше всех справился с этой задачей по итогам первой недели и последующего периода, рейтинг тех команд образовательных учреждений, которые действительно оказались способны успешно работать в новых условиях», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор также поддержал предложение министра об отмене на период дистанционного обучения платы за проживание в общежитии для тех обучающихся, которые временно вернулись к себе домой. В регионе таких обучающихся более 1,3 тысячи.

Кроме того, Андрей Чибис поручил министерству образования и науки Мурманской области совместно с региональным Минфином проанализировать возможность предоставления отсрочки для обучающихся, использующих платные образовательные услуги, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

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