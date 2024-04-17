В регионе делается много для того, чтобы молодое поколение северян было здоровым, гармонично развивалось и имело возможность реализовать себя на родной земле - Лариса Круглова

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии заслушали и приняли к сведению информацию председателя комитета молодёжной политики Мурманской области Егора Хаценко об итогах деятельности ведомства за прошлый год.

Во время обсуждения вопроса отмечалось, что комитет успешно реализует региональные и федеральные проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества, вовлечение детей и молодёжи в мероприятия патриотической направленности, поддержку молодёжных движений и объединений, социальных инициатив, развитие творческого и интеллектуального потенциала, а также содействие занятости молодёжи. Уделяется внимание развитию инфраструктуры для молодых северян – продолжают создаваться многофункциональные тематические современные пространства в муниципалитетах. Учитывая популярность таких точек под региональным брендом «СОПКИ», в прошлом году были открыты пространства для семей с детьми, а также будущих родителей.

Для молодёжи и студентов создан социальный навигатор «Молодая Арктика», где можно найти информацию об интересных мероприятиях, волонтёрстве, вакансиях, грантах, возможностях реализации своих идей и предложений. Количество пользователей уже превысило отметку в 16 тысяч человек.

Подчеркивалось, что Мурманская область не раз становилась площадкой для масштабных федеральных проектов, среди них «День молодёжи» и «Большая перемена». С 2022 года по инициативе правительства региона реализуется проект «Арктический диалог», позволяющий молодёжи общаться с известными людьми.

По мнению Ларисы Кругловой, в регионе делается много для того, чтобы молодое поколение северян было здоровым, гармонично развивалось и имело возможность реализовать себя на родной земле.

Комитет поддержал обращение коллег из Республики Карелия к министру культуры РФ по вопросу участия в отборах по предоставлению субсидий из федерального бюджета библиотек и музеев, являющихся структурными подразделениями многофункциональных культурных центров, центров культурного развития и культурно-досуговых учреждений.

Как пояснила Лариса Круглова, библиотеки и музеи, не являющееся самостоятельным юридическим лицом, не могут претендовать на получение средств федерального бюджета для создания модельных библиотек, реконструкцию, ремонт и техническое оснащение муниципальных музеев, поэтому карельские парламентарии предлагают дать возможность таким учреждениям участвовать в отборе по предоставлению средств федерального бюджета.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29913/