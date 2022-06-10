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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 13:30

В регионе изменились правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и правила охраны жизни людей на воде

Подписано постановление правительства Мурманской области, которое вносит изменения в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах и в правила охраны жизни людей на водных объектах.

С 8 июня 2022 года плавание маломерных судов разрешено на водных объектах, используемых для судоходства – в период с открытия и до закрытия навигации (сроки начала и окончания навигации будут устанавливаться постановлениями правительства Мурманской области); на иных водных объектах – после окончания ледохода (очистки водного объекта ото льда) и до ледостава. Плавание на маломерных судах в морских районах разрешается только при наличии на борту исправной радиостанции УКВ, работающей на 16 канале.

При плавании на маломерных судах запрещено швартоваться, останавливаться или становиться на якорь в пределах судового хода, у плавучих навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, под мостами; осуществлять заправку топливом без соблюдения мер пожарной безопасности.

Водопользователь (физическое лицо или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом) обязан содержать водный объект в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами, требованиями безопасности и правилами по благоустройству; информировать уполномоченные исполнительные органы и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте; своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению случаев гибели и травматизма людей; своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; не допускать при использовании водных объектов нарушения прав других водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде, выполнять предусмотренные Водным кодексом РФ и другими федеральными законами обязанности.

Посетители водных объектов, находящиеся на водных объектах и их береговых полосах, в зонах отдыха и на пляжах, обязаны соблюдать меры безопасности, установленные Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области; немедленно сообщать о пострадавших или терпящих бедствие по телефонам экстренного вызова оперативных служб и информировать об этом администрацию зоны отдыха и пляжа; оказывать с соблюдением мер предосторожности посильную помощь пострадавшим.

В местах массового отдыха людей на водных объектах органами местного самоуправления, организациями, частными и иными лицами, использующими водные объекты для отдыха населения, должен быть создан спасательный пост с дежурством спасателей.

По решению органов местного самоуправления будет запрещен выезд на ледовую поверхность водных объектов автомобильной и вездеходной техники (снегоходы, снегоболотоходы и подобная техника) вне ледовых переправ в период становления и таяния льда.

Исполнитель туристских услуг (туроператор, турагент) при формировании и реализации маршрутов, связанных с использованием водных объектов, обязан предоставить туристам и экскурсантам необходимую информацию о сложностях и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалификации, а также иную информацию, необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества туристов и предотвращения травматизма. Также до начала путешествия он обязан оценить подготовленность группы к прохождению маршрута, в случае его изменения заблаговременно уведомить Главное управление МЧС России по Мурманской области и туристов (экскурсантов). Привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах можно только профессионально подготовленных специалистов (спасателей), имеющих специальную квалификацию, включая действия по обеспечению безопасности туристов в чрезвычайных ситуациях; в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-проводник обязан принять меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов) и незамедлительно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу Мурманской области (112). Запрещается прохождение по водным объектам на плавательных средствах без надетых и застегнутых спасательных жилетов.

Как сообщает региональный комитет по обеспечению безопасности населения, соответствующее постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

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