В регионе малый и средний бизнес получил почти 2 млрд рублей под поручительство Национальной гарантийной системы

Многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование сектора, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика свидетельствует о востребованности и эффективности инструмента.

Напомним, в Национальную гарантийную систему (НГС) входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации (НМКК «Формап» (Фонд)) и МСП Банк.

В Мурманской области объём финансовой поддержки в рамках НГС за 9 месяцев 2023 года составил почти 2 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года поддержка - более 1 млрд рублей.

В целом по России малый и средний бизнес привлек свыше 791 млрд рублей указанной поддержки за три квартала 2023 года.

«Доступное финансирование - основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно», - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Данная поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: https://minec.gov-murman.ru/news/506332/#&gid=1&pid=1