В регионе на 100% сохраняются мероприятия по обеспечению школьников горячим питанием и организации капремонта школ

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 29 марта в ходе селекторного совещания рассказал министру просвещения РФ Сергею Кравцову и секретарю генсовета партии «Единая Россия», первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку о реализации в школах региона программы капитального ремонта, а также организации горячего питания в текущих условиях.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор региона Юрий Фомин, министр внутренней политики Анна Головина и руководитель исполкома Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Эвелина Макарова.

Глава региона отметил, что организация школьного питания в соответствии с поручением Президента РФ является одной из важнейших задач. Несмотря на рост цен и затруднения по ряду поставок, сохраняется 100% охват горячим питанием младших школьников, кроме того, включение в меню арктических продуктов от местных поставщиков позволяет регулировать ценовую политику.

«Мы в регионе одни из первых в стране запустили 100-процентное бесплатное школьное питание для младшеклассников. С прошлого года более 70% школ уже включили в рацион арктическую кухню: северные ягоды, оленина, которые выращиваются у нас в Мурманской области. Это по-настоящему здоровое и свежее мясо и очень важно, что оно доступно нашим детям. Благодаря этому также появился дополнительный гарантированный рынок сбыта для фермерских хозяйств в регионе. В условиях роста цен, о котором говорили участники совещания, мы тоже увидели попытки поставщиков перекроить условия контрактов, ограничить поставки тем, кто занимается обеспечением школьного питания. И мы это в ручном режиме сейчас выравниваем. Но то, что у нас в школьном меню используются локальные продукты, которые производятся на нашей территории, позволяет эффективно регулировать ценовую политику», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что тему развития локальной продукции планируется активно продвигать и развить на другие социальные учреждения, а также подчеркнул, что в большинстве муниципалитетов работают комбинаты школьного питания, что позволяет вместе с родительскими комитетами внимательно следить за качеством еды. Кроме того, несмотря на рост стоимости продуктов, существующую плату для родителей увеличивать не планируется.

Говоря о развитии образовательной среды и обновлении школьных пространств, губернатор отметил, что в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Образование» и при поддержке партии «Единая Россия» в Североморске был построен новый корпус лицея на 1200 мест. В этом году, как и планировалось, в регионе проведут капитальные ремонты в трех школах – в Пушном, Заозерске и Североморске. Общая численность обучающихся этих школ – свыше 2100 человек.

«Корпус лицея в Североморске – это первая построенная в регионе школа за последние 30 лет, и для нас это большая победа. Мы вместе с Анатолием Александровичем Турчаком в прошлом году посещали учреждение, сейчас школа работает, ученики и коллектив очень довольны качеством пространств. Также мы с Анатолием Александровичем посещали североморскую школу №12, которая отметила 50-летний юбилей. Как и договаривались с Вами, мы также приняли решение делать не отдельный ремонт помещений, фасада и кровли, а полностью модернизировать эту школу. Это двухлетний цикл, в конце 2023 года эта школа станет, по сути, новой. На эти цели помимо 90 млн рублей, которые получаем от Федерации, дополнительно выделили и заложили в региональном бюджете еще 400 млн. И эту задачу выполним», – подчеркнул глава Мурманской области.

Также Андрей Чибис рассказал, что с учетом динамики изменения стоимости стройматериалов и отдаленности территорий будут заключены прямые контракты на ремонты школ в Пушном и Заозерске.

«Решение принято, чтобы не было недобросовестных исполнителей с занижением цены. Потенциальные подрядчики работают на этих территориях и имеют большой опыт, они проверены соответствующими структурами. В начале апреля законтрактуемся. Более того, и муниципалитеты, и мы четко понимаем стоимость, в какие сроки работы будут выполнены. Кроме того, понимая, что идет повышение цен, мы также заложили дополнительные средства на эти цели в своем бюджете», – сообщил губернатор.

Глава региона также рассказал о запуске в регионе конкурса на обновление пространств в рамках проекта «Arctic schools». Уникальная программа действует в Мурманской области с 2021 года, уже 56 школ на выделенные средства отремонтировали внутренние помещения.

«В рамках проекта мы выделяем деньги в виде грантов на преобразование общественных пространств в школах. Где-то это столовая, где-то спортзал, где-то рекреации или концертные залы. Особенность конкурса в том, что решение, какие помещения и по какому дизайну, принимают не чиновники муниципалитета или руководители школ, а родительский комитет и ученики. Это эффективно, конкурс вызывает большой интерес. В этом году выделим 200 миллионов рублей на 69 грантов, а в саму программу включены ещё и детские сады. И можно будет модернизировать не только помещения, но и прилегающие территории. Все это помимо реализации программы капитального ремонта и строительства», – рассказал Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил Сергея Кравцова и Андрея Турчака за всеобъемлющую поддержку региональных инициатив, сообщает региональное Министерство информационной политики.