В регионе на базе мурманского «Экотехнопарка» откроется цех по переработке автомобильных покрышек

В нашем регионе приступили к практической реализации масштабного проекта, одобренного правительством Мурманской области, позволяющего полностью очистить регион от старых автомобильных шин. Напомним, ежегодно в регионе образуется порядка 2 тысяч тонн таких отходов. Согласно действующему законодательству, они относятся к категории промышленных отходов повышенного класса опасности. Их запрещено размещать на картах полигона ТКО.

Сейчас на площадку «Экотехнопарка» уже доставлены детали быстровозводимого арочного ангара, где впоследствии разместят специализированное оборудование. Затем начнётся монтаж линии переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку диаметром от 0,1 мм до 6 мм.

«Правительством Мурманской области совместно с АО «Ситиматик» принято решение использовать это сырьё для нужд региона. Уже приобретено необходимое оборудование российского производства, производительность которого по входящему сырью составит от 400 до 1000 килограммов в час. Кроме того, закуплено дополнительная техника, которая позволит удалять бортовые кольца и шипы из зимней резины», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, по словам вице-губернатора, в данном цехе будет налажен выпуск резиновых покрытий и плитки. Готовая продукция, а также сырьё, получаемое после переработки, может быть использована при строительстве детских и спортивных площадок, благоустройстве общественных пространств. К слову, из подобной резиновой крошки были сделаны покрытия детских и спортивных площадок, отремонтированных в регионе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Более того, что немаловажно, это решение позволит создать в регионе дополнительные рабочие места.

Фото: https://vk.com/regoperator51?z=photo-179206519_457241174%2Falbum-179206519_00%2Frev