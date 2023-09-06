В регионе начал работу образовательный кластер «Север и туризм»

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Мурманской области состоялось открытие образовательного кластера «Север и туризм».

«В рамках программы «Профессионалитет» наш регион одним из первых начал готовить кадры для сферы туризма. С развитием туристической инфраструктуры они очень необходимы. Благодаря тому, что объединились колледжи региона, а Министерство образования и науки Мурманской области приняло участие в федеральной программе, мы можем обучать кадры на современном оборудовании с учетом современных условий», – отметил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в церемонии открытия приняли участие представители регионального комитета по туризму и министерства образования и науки, работодатели, сотрудники и студенты-первокурсники учебных заведений среднего профессионального образования Мурманской области. После торжественной части состоялась беседа первокурсников с мастерами-профессионалами по направлениям, а также экскурсия по Центру опережающей профессиональной подготовки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru