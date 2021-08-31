Общий коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет 1303 койки, из них 966 – оснащены кислородном, в том числе 123 койки оборудованы аппаратами ИВЛ.

«В Мурманской области сохраняется тенденция к стабилизации эпидситуации», – сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На минувшей неделе в регионе началось сокращение коечного фонда для пациентов с коронавирусом. 106 коек в «красных зонах» Мурманской области свернули. За счёт сокращения ковидных коек, например, в Центре специализированных видов медицинской помощи, станет более доступной помощь по направлению дермато-венерология для амбулаторных пациентов.

«Люди ждут, так как большая часть кабинетов амбулаторного приёма находилась на третьем этаже, где во время острой ситуации с ковидом развернули ковидные койки. С завтрашнего дня здесь открывается 4 кабинета приёма врача дерматолога-венеролога, кабинет функциональной диагностики для пациентов Центра СПИД, а также Центр медицинской профилактики», – рассказал руководитель учреждения Аркадий Амозов.

Запись к специалистам уже открыта, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.