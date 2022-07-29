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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.22 13:30

В регионе нет таких муниципалитетов, где не происходили бы положительные изменения – Андрей Чибис

На выездном заседании правительства Мурманской области, которое прошло 27 июля в Оленегорске под руководством губернатора Андрея Чибиса, с докладом выступил глава муниципального округа Иван Лебедев.

Он обозначил успешные моменты в развитии муниципалитета, в том числе реализованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и ряда национальных проектов.

Как сообщил Иван Лебедев, за 2021-2022 год численность населения всего муниципального округа увеличилась. 17,5 тысяч из 29 575 человек составляет трудоспособное население. Основные сферы занятости – бюджетная и промышленное производство. Уровень безработицы – 1,6 %.

Особое внимание глава Оленегорска уделил развитию малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что предприниматели активно участвуют в различных программах, получают гранты на развитие.

Благодаря участию в государственных программах, реализации национальных и региональных проектов, поддержке Правительства Мурманской области, Министерства градостроительства и благоустройства, «Центру городского развития» при участии «Олкона» в городе произошли заметные изменения, которые оценили жители муниципалитета. За три года установлено 10 детских и спортивных площадок. В 2022 году на выделенную субсидию 20,4 млн рублей выполнен ремонт дворовых территорий. Участие города в программе ФКГС позволило обустроить 36 дворовых территорий из 239.

Доля местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за 2020-2022 годы выросла на 14,4% и составила 73,8%.

Серьёзная финансовая поддержка муниципалитета за счет различных источников финансирования помогла создать в Оленегорске несколько городских пространств: сквер Молодёжный, сквер Космонавтики, сквер Ветеранов. Они стали любимыми местами для отдыха горожан.

Члены правительства обозначили круг проблем, которые необходимо проработать. Так, при планировании на 2023 год стоит учесть некоторые моменты: снести заброшенное здание на территории больничного комплекса, привести в порядок инфекционное отделение. В учреждениях спорта и культуры ремонты идут в сроках, но необходимо контролировать соблюдение графиков. На общественных территориях работы идут активно, на дворовых есть отставание. Стоит обратить внимание на взаимодействие школ и колледжа.

Губернатор Андрей Чибис обратил внимание на работу по обеспечению жильем врачей, которых приглашают для работы в регион.

«Необходимо сформировать резерв хорошо отремонтированных квартир, чтобы предложить специалисту на выбор как минимум три варианта. Это касается всех муниципалитетов Мурманской области», – заметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подводя итоги совещания, Андрей Чибис отметил, что в регионе нет таких муниципалитетов, где не происходили бы положительные изменения.

«Работа должна проводиться постоянно. Мы видим динамику по доходам у муниципалитета. Совершенно очевидно, что отношение жителей Оленегорска к изменениям положительное. Но это не повод, чтобы расслабиться. Руку на пульсе надо держать постоянно. Поручения муниципалитету дали. Обозначенные объекты для дофинансирования определены, и решение по ним будет принято после обсуждения. Также решим вопрос о приобретении машины-пылесоса для города, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Глава региона также отметил, что благодаря команде, муниципальный округ преображается.

«Опираясь на реализацию плана «На Севере – жить!», используя современные технологии и эффективные методы работы, мы решим множество задач на благо муниципалитета. Выражаю благодарность от нас губернатору и правительству за поддержку наших начинаний и понимание проблем», – завершил доклад Иван Лебедев.

 

 

 

Фото: https://vk.com/lebedevin?z=photo-204611600_457245013%2Fwall-204611600_5547

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