В регионе объявлен конкурс грантов на издание литературных альманахов

В Министерстве культуры Мурманской области идёт приём заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета на издание литературных альманахов.

Участниками конкурсного отбора могут стать социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры и искусства на территории Мурманской области, в том числе мурманские отделения творческих союзов Российской Федерации. Изданные на средства гранта альманахи будут переданы в общедоступные библиотеки региона.

Срок реализации творческих проектов – до 25 декабря 2020 года. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, требования к их оформлению, а также иные условия размещены на сайте министерства.

Заявки на конкурс принимаются до 29 мая в министерстве культуры Мурманской области (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, I этаж, каб. 101) ежедневно по будням - с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

Подробную информацию о подготовке конкурсной документации можно получить у консультанта министерства Ольги Анисимовой, контактный телефон (8152) 486-595.