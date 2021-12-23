В регионе объявлен конкурс «Окно в праздник»

В преддверии Нового года правительство Мурманской области вновь объявляет конкурс «Окно в праздник». В предыдущем сезоне он прошёл с большим успехом: участниками стали более 500 человек. В этом году будет выбрано 250 победителей, которых наградят памятными подарками, изготовленными специально для конкурса – фирменным набором для выращивания северной ели, термостаканом и тёплым пледом.

По условиям конкурса необходимо оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, а затем выложить фото в социальные сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегами #окновпраздник2022 и #насевережить.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в «Инстаграм» также необходимо отметить аккаунт @okno_prazdnik.

Конкурс продлится до 15 января. В основной этап пройдёт 500 работ, собравших больше всего «лайков». Победителей выберут по итогам онлайн-голосования: оно будет организовано на страничке партнера конкурса – в сообществе «Регион 51» в социальной сети «ВКонтакте».