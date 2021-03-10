В регионе объявлен третий этап конкурса на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области объявило о проведении третьего этапа конкурсного отбора для замещения должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Приём заявок осуществляется до 19 марта 2021 года включительно.

С основными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области по ссылке.

Должность уполномоченного является региональной государственной должностью, что влечет за собой ряд ограничений и запретов в соответствии с законом о государственной гражданской службе Мурманской области.

Предложения по кандидатурам на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области от общественных объединений, предприятий, некоммерческих организаций, инициативных групп предпринимателей необходимо направлять в адрес министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области по адресу электронной почты apopova@gov-murman.ru или по факсу 8 (8152) 486-192.

К предложению необходимо приложить личное заявление и анкету кандидата. Бланки документов размещены по ссылке.

Телефоны для справок: 8 (8152) 486-549, 486-907.