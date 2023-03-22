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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.23 15:00

В регионе объявлены электронные аукционы на реконструкцию мостов в рамках нацпроекта

Продолжается подготовка к строительному сезону и поиск подрядных организаций для ремонта дорожных объектов в Мурманской области. Так, объявлены электронные аукционы на выполнение работ по реконструкции мостовых переходов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Первый объект реконструкции – «Мостовой переход через реку Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» Общая длина моста составляет 26,79 метра, год постройки 1961. Заявки на аукцион принимают до 28 марта 2023 года. Итоги подведут 30 марта 2023 года. 

Второй объект реконструкции – «Мостовой переход через реку Канентъявр на км 49+100 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами». Его общая длина составляет 22,60 метра. Мост построен в 1997 году. Заявки на аукцион принимают также до 28 марта 2023 года, итоги подведут 30 марта 2023 года. 

Согласно документации, работы на объектах реконструкции планируют выполнить в несколько этапов, они должны быть завершены к 30 сентября 2024 года. 

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в соответствии с техническим заданием на указанных мостах будут реконструированы подходные насыпи, укреплены дамбы, обустроены лестничные сходы и водоотводы. В планах – ремонт дорожного полотна, пролётных строений, восстановление защитных слоев элементов опор, фундаментов и оснований.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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