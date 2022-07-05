В регионе объявлены результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ: в этом году его сдавали более 600 юных северян

В ЕГЭ по информатике в регионе приняли участие 605 человек. Максимальный результат в 100 баллов получила выпускница из Мончегорска, доля высокобалльных работ – на уровне прошлого года.

«Число участников экзамена по информатике и ИКТ в этом году возросло, что неудивительно. И сам экзамен, который второй год проводится в компьютерной форме, стал интереснее, и специалисты в сфере информационных технологий в эпоху цифровизации востребованы в экономике», – рассказала Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, поздравив выпускников с высокими результатами.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, последние результаты ЕГЭ основного периода будут объявлены в соответствии с графиком не позднее 15 июля. Результаты выпускники текущего года могут узнать в своей образовательной организации, выпускники прошлых лет – в местах, где они регистрировались на сдачу экзаменов, а также на сайтах информационной поддержки ГИА в Мурманской области gia.edunord.ru и Рособрнадзора check.ege.edu.ru.