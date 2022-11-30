В регионе определены сроки реагирования на заявки на отлов животных без владельцев

Постановлением правительства Мурманской области от 23.11.2022 № 927-ПП внесены изменения в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Мурманской области.

Внесенными поправками определены сроки реагирования на заявки на отлов животных без владельцев и сроки передачи заявок администрациями муниципальных образований организациям, осуществляющим отлов животных без владельцев. Так, заявки, поступающие в органы местного самоуправления, передаются подрядчикам в течение одного рабочего дня (при наличии информации о нападении животных без владельцев – незамедлительно).

Выезд по заявке к месту нахождения животных осуществляется подрядчиком в течение 3 дней после получения подрядчиком заявки, а в случае нападения животных без владельцев – в течение 4 часов (в г. Мурманске – 2 часов). В ЗАТО г. Островной, с.п. Териберка и г.п. Туманный Кольского района сроки реагирования на заявки на отлов животных без владельцев будут определяться муниципальными контрактами.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, также уточнена процедура реагирования на заявку на отлов животных без владельцев и ее исполнение. В целях отлова животных без владельцев в рамках исполнения заявки осуществляется выезд по месту нахождения животного обследование прилагающих территорий и объектов. Если по результатам выезда животное отловлено не было, то выезды осуществляются вновь до отлова животного не менее трех раз в течение 10 дней. Если по результатам указанных действий животные, указанные в заявке, выявлены не были, информация о результатах проведенных мероприятий доводится до заявителя, это в свою очередь не ограничивает заявителя направить заявку повторно при наличии на то необходимости.