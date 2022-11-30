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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.22 13:00

В регионе определили абсолютных чемпионов по скоростной разборке и сборке автомата

Финал областных соревнований по скоростной неполной разборке и сборке автомата Калашникова на звание «Абсолютного чемпиона Мурманской области» прошёл в региональном центре на прошедших выходных.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, соревнования были посвящены знаменательной дате – 103-летию со дня рождения Михаила Калашникова, конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата.

Отборочные этапы областного первенства проводились в муниципалитетах с сентября по ноябрь. На финальные соревнования приехали лучшие в своих категориях участники со всей области. В общей сложности турнир объединил более 120 участников и участниц из 13 муниципалитетов области.

— Это традиционное мероприятие, которое мы проводим уже третий год подряд для популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодёжи. Участниками становятся не только курсанты военно-патриотических клубов, кадеты и юнармейцы, но и простые школьники, самым юным из которых всего по 8 лет, — комментирует прошедшее мероприятие Ирина Бакшеева, директор Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи.

Соревнования проходили в трёх дисциплинах: «Неполная разборка-сборка», «Неполная разборка-сборка вслепую» и «Неполная разборка-сборка по «олимпийской системе». В рамках финала также прошли областные соревнования по снаряжению магазина автомата Калашникова классическим способом. Победителей турнира определили в пяти возрастных номинациях, юношей и девушек отдельно.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам трёх дисциплин самым юным абсолютным чемпионом Мурманской области по скоростной неполной разборке-сборке автомата Калашникова в возрастной группе 8-10 лет стал Денис Надеждин из Никеля, у девочек звание «абсолютной чемпионкой» досталось мурманчанке Виктории Реутовой. В самой старшей возрастной категории чемпионата — 18-30 лет — победу одержала Мария Вист из Полярных Зорь, у мужчин лучшим стал Дмитрий Лавренов из Мурманска.

Подробнее с победителями регионального первенства можно ознакомиться на сайте «Патриот Мурмана» https://patriotmurmana.ru/новости/11583.htm#more-11583

Организаторами соревнований является Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи при поддержке мурманской гимназия №7. Партнёрами регионального первенства выступило Управление ФСИН России по Мурманской области, войсковые части 3798 и 31280, военный комиссариат Мурманской области.

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Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
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