В регионе откроют два ресурсных класса для детей с ограниченными возможностями здоровья

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе грантов на открытие ресурсных классов. Создание условий для успешного инклюзивного образования детей, в том числе с расстройствами аутистического спектра – одна из задач стратегического плана «На Севере – жить!».

В конкурсе могут участвовать государственные и муниципальные школы, заявки в региональное Министерство образования и науки можно подавать до 3 июня 2023 года.

Победителями конкурсного отбора станут две школы, каждая из которых получит субсидии из областного бюджета – почти 3 млн рублей. На эти средства для ресурсного класса приобретут специализированную мебель, учебное и лабораторное оборудование, программное обеспечение, также их можно будет потратить на повышение квалификации педагогов.

Создание ресурсного класса позволит сочетать инклюзивное образование и индивидуальное обучение, в зависимости от потребностей и возможностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра, сообщает региональное Министерство образования и науки.

Фото: https://gov-murman.ru