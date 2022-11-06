В регионе открыто ещё три молодёжных пространства «СОПКИ.СПОРТ»

Вчера в Мурманской области – в Полярных Зорях, посёлке Коашва, рядом с Кировском, и Заполярном появились новые молодёжные пространства для бесплатных занятий спортом «СОПКИ.СПОРТ». Точки притяжения для молодёжного актива открыты по инициативе главы региона Андрея Чибиса.

Здоровый и активный образ жизни молодого поколения является приоритетной целью создания данного проекта. В современных залах установлены тренажёры различного функционала, зоны борьбы, комфортные раздевалки и душевые. Таким образом, самые юные спортсмены и опытные физкультурники могут продуктивно проводить свободное время.

«Правительством Мурманской области в команде с муниципалитетами построены ещё три зала для занятий спортом молодёжи в рамках регионального плана «На Севере – Жить!» и государственной программы «Физическая культура и спорт». Уверена, пространства «СОПКИ.СПОРТ» подарят много радости и пользы посетителям, здесь каждый сможет заняться спортом и своим здоровьем, а также найти единомышленников», – отметила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, всего в Заполярье появится 7 новых молодёжных пространств, объединенных общей концепций. Правительством Мурманской области выделено 35 млн рублей на их создание, с расчетом 5 млн рублей на одно пространство в каждом муниципалитете.

Ранее, 22 сентября, свои двери для посетителей распахнули «СОПКИ.СПОРТ» в Апатитах.

В ноябре свою работу планируют начать спортивные пространства в Мончегорске, посёлке Высокий в Оленегорске и селе Ловозеро.

Фото: https://gov-murman.ru