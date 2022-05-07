В регионе отметили спортсменов и тренеров, показавших высокие спортивные результаты с начала 2022 года

5 мая в Мурманске в праздничной обстановке состоялась церемония чествования спортсменов и тренеров Мурманской области по результатам выступлений в международных соревнованиях, чемпионатах и первенствах России, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях.

От имени главы региона и правительства Мурманской области собравшихся поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Путь, который проходит спортсмен со своим тренером, – это многолетний и трудоемкий процесс. И очень важно, чтобы каждый житель Мурманской области знал и гордился нашими спортсменами, их достижениями и победами», – подчеркнула вице-губернатор.

По итогам выступлений спортсмены завоевали почти 600 медалей, из них 92 – золотые.

Все участники награждены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря.

Также Виталию Паламодову (самбо), Андрею Яновичу (легкая атлетика), Ивану Мазяркину и Дмитрию Федяю (универсальный бой) вручены знаки и удостоверения Мастера спорта России.

В заключение вечера региональный министр спорта Светлана Наумова поблагодарила спортсменов и тренеров за яркие достижения: «Стало доброй традицией проводить такие мероприятия и чествовать вас, дорогие спортсмены, за ваши достижения на международных и всероссийских соревнованиях. Искренне хочу пожелать всем вам удачных стартов, новых личных побед, и надеюсь, что вы продолжите так же успешно защищать честь нашего региона!» – сказала министр.