В регионе ожидается сильный снег, усиление ветра - Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности

Сегодня с 8.30 в Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» в связи с ухудшением погодных условий введён режим повышенной готовности.

Согласно прогнозу, в регионе в ближайшие часы ожидаются обильные осадки в виде снега, усиление ветра до 20-25 м/с.

Энергетики проводят внеочередные осмотры оборудования, находящегося в зонах возможных рисков. Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники питания, спецтехника, аварийный запас.

Компания «Россети Северо-Запад» обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220, портал https://светлаястрана.рф/