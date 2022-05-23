В регионе планируется создать более 6000 рабочих мест в рамках программы организации временных общественно полезных работ

В целях снижения напряженности на рынке труда Мурманской области, повышения доходов населения, оказания дополнительной финансовой поддержки работодателям, а также благоустройства территорий муниципальных образований в Мурманской области в 2022 году планируется создать 6150 рабочих мест для трудоустройства студентов, безработных и несовершеннолетних граждан. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева на оперативном совещании правительства региона.

На сегодняшний день региональные центры занятости населения приняли около 400 заявлений граждан, желающих участвовать в таком виде деятельности, в том числе 124 заявления подали подростки.

Во время действия программы её участники будут задействованы в таких работах, как озеленение, благоустройство и уборка территорий; подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах; погрузо-разгрузочные работы; косметический ремонт помещений; уборка помещений, лестниц и лестничных площадок жилых домов. За счет средств областного бюджета на реализацию проекта в 2022 году предусматривается 125 млн рублей.

Выплата заработной платы участникам временных общественно полезных работ осуществляется в размере 31947 рублей за полный рабочий месяц с учетом фактически отработанного времени. При этом ребята 14-17 лет будут получать в месяц от 18097 до 28520 рублей в месяц в зависимости от возраста.

Регистрация в центре занятости, как и другие взаимодействия с учреждением, осуществляются через личный кабинет на Единой цифровой платформе «Работа России». Алгоритм участия в программах содействия занятости очень прост: пользователю достаточно авторизоваться в личном кабинете на портале, создать резюме и направить в Центр занятости населения заявление о содействии в поиске подходящей работы. Центр занятости подберет вакансии и предложит пройти собеседования с работодателями. После принятия решения о приеме несовершеннолетнего на работу работодатель заключит срочный трудовой договор.

Несовершеннолетнему гражданину при трудоустройстве необходимо предоставить работодателю следующие документы:

1) паспорт, ИНН и СНИЛС;

2) реквизиты счета, открытого в кредитном учреждении;

3) справку о состоянии здоровья по форме 086у (справка оформляется в поликлинике бесплатно);

4) письменное разрешение на трудоустройство одного из родителей и разрешение органов опеки и попечительства – при трудоустройстве подростков в возрасте только 14 лет;

5) справку об отсутствии судимости – при трудоустройстве в учреждения, ведущие деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подробнее о программе временных общественно полезных работ, реализуемой в нашем регионе, можно узнать на портале службы занятости https://murman-zan.ru и на страницах центров занятости населения в социальной сети «ВКонтакте». Там же легко найти алгоритмы регистрации граждан и подачи заявления, ответы на самые популярные вопросы и номера телефонов горячей линии центров занятости.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/