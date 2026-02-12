В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операции

10 февраля в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. В центре внимания парламентариев были законопроекты, внесенные прокурором области. Они касаются установления на территории региона квоты для приема на работу участников специальной военной операции. Отмечалось, что квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

Депутаты отмечали важность законопроекта, который создаёт дополнительные гарантии для граждан из числа участников специальной военной операции:

- Как следует из информации Министерства труда и социального развития Мурманской области, в 2024 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратились 49 участников специальной военной операции, из них трудоустроены 26 человек, в 2025 году в службу занятости населения обратились 52 участника специальной военной операции, из них трудоустроены 21 человек. На территории региона зарегистрировано порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Таким образом, после вступления в силу закона, в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции.

Также депутаты рассмотрели изменения в закон «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается ответственность за неисполнение требований законодательства, устанавливающих квоты для приёма на работу участников СВО.

По итогам обсуждения двух взаимосвязанных законопроектов комитет рекомендовал Думе принять их в первом чтении и направить для внесения поправок депутатам, губернатору, прокурору, в представительные органы муниципальных образований Мурманской области.

Также на комитете рассматривался проект федерального закона «О внесении изменений в статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый тремя фракциями Государственной Думы.

Как отметил председатель комитета, законопроектом предлагается проводить индексацию заработной платы работников в государственном и негосударственном секторах экономики не реже одного раза в год на уровне инфляции.

- Проект закона соответствует стратегии, которая утверждена Президентом Российской Федерации, так как предлагает принять меры, которые будут обеспечивать сохранение реального уровня заработной платы, в том числе путем индексации, - подчеркнул депутат.

Председатель комитета предложил поддержать данный законопроект для обеспечения государственных гарантий в сфере оплаты труда, но не нашел поддержки у остальных членов комитета, которые ссылались на позицию федерального правительства. Большинством принято решение списать этот проект закона в дело.

