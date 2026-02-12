В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операцииПарламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2026 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.02.26 11:00

В регионе планируется установить квоты для приёма на работу участников специальной военной операции

10 февраля в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения. В центре внимания парламентариев были законопроекты, внесенные прокурором области. Они касаются установления на территории региона квоты для приема на работу участников специальной военной операции. Отмечалось, что квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

Депутаты отмечали важность законопроекта, который создаёт дополнительные гарантии для граждан из числа участников специальной военной операции:

- Как следует из информации Министерства труда и социального развития Мурманской области, в 2024 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости обратились 49 участников специальной военной операции, из них трудоустроены 26 человек, в 2025 году в службу занятости населения обратились 52 участника специальной военной операции, из них трудоустроены 21 человек. На территории региона зарегистрировано порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Таким образом, после вступления в силу закона, в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции.

Также депутаты рассмотрели изменения в закон «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается ответственность за неисполнение требований законодательства, устанавливающих квоты для приёма на работу участников СВО.

По итогам обсуждения двух взаимосвязанных законопроектов комитет рекомендовал Думе принять их в первом чтении и направить для внесения поправок депутатам, губернатору, прокурору, в представительные органы муниципальных образований Мурманской области.

Также на комитете рассматривался проект федерального закона «О внесении изменений в статью 134 Трудового кодекса Российской Федерации», внесённый тремя фракциями Государственной Думы.

Как отметил председатель комитета, законопроектом предлагается проводить индексацию заработной платы работников в государственном и негосударственном секторах экономики не реже одного раза в год на уровне инфляции.

- Проект закона соответствует стратегии, которая утверждена Президентом Российской Федерации, так как предлагает принять меры, которые будут обеспечивать сохранение реального уровня заработной платы, в том числе путем индексации, - подчеркнул депутат.

Председатель комитета предложил поддержать данный законопроект для обеспечения государственных гарантий в сфере оплаты труда, но не нашел поддержки у остальных членов комитета, которые ссылались на позицию федерального правительства. Большинством принято решение списать этот проект закона в дело.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bdc/qt5caaohmfn3bxc211e3n98rdbl4jw42.JPG

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире16:00«Тайные механизмы природы». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рыночная ипотека на готовое жильё доступна меньше, чем одному из шести россиян-PRO Валюту (16+)Доллар дорожает к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»