В регионе по поручению губернатора продолжают превентивные рейды: в одном из домов Первомайского округа выявлена течь кровли

В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю в отношении управляющих организаций. По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ региона выявляет проблемные точки, не дожидаясь массовых жалоб граждан. Очередной рейд прошёл в Первомайском округе Мурманска.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова совместно с представителями администрации округа и депутатами на прошлой неделе оценила состояние многоквартирного дома на улице Михаила Бабикова, 12, который обслуживает ООО «Полярная Сова».

В ходе осмотра многоквартирного дома и придомовой территории, а также прямого диалога с жителями был зафиксирован ряд нарушений, требующих оперативного вмешательства: течь кровли, подъезды, которые требуют текущего ремонта, невыполнение работ по уборке подъездов и придомовой территории.

«Одной из проблем, которую обозначили жители, является залитие жилых помещений первого подъезда с кровли. Мы вышли на кровлю, визуально обследовали. По итогам обследования выявили разрушения и вздутие кровельного полотна, которые, скорее всего, являются причиной залития жилых помещений. Соответственно, УК поручено до конца следующей недели рассчитать объём работ для устранения причин залития, в течение двух недель выполнить работы по текущему ремонту кровли», – отметила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Элина Акулова.

Также УК поручено провести санитарную обработку стволов мусоропровода в подъездах дома до 1 июля, вывезти отработанные шины с контейнерной площадки до конца текущей недели.

Напомним, что такие рейды проходят на еженедельной основе. Ранее рейды проведены в многоквартирных домах в Первомайском, Октябрьском и Ленинском округах. Исполнение всех поручений, данных в ходе рейдов находится на особом контроле Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569384/#&gid=1&pid=1