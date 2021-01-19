В регионе повышается качество отработки сообщений северян

Аналитики Центра управления регионом проанализировали сообщения северян в социальных сетях за период с 11 по 17 января. Как и в первую неделю января, на первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов ЖКХ – 35%, далее идут проблемы благоустройства (16%), здравоохранения (10%), безопасности (7%) и вопросы по теме новой коронавирусной инфекции (6%). Всего за указанный период было зафиксировано 359 сообщений.

По состоянию на отчетную дату в социальных сетях и на портале «Наш Север» нет просроченных, неотработанных и незакрытых инцидентов.

В блоке «ЖКХ» наиболее часто жители жаловались на ненадлежащее качество или отсутствие отопления (23%), работу управляющих компаний (15%) и затопление подвалов (11%). Как пояснила министр цифрового развития региона Зинаида Разживина, чаще всего проблемы с отоплением связаны с ремонтными работами внутри дома. В этом случае представители муниципалитетов или Госжилинспекции информируют об этом жителей, сообщивших о проблеме.

«Например, администрация ЗАТО г.Североморск оперативно отреагировала на пост жильца дома №13 по улице Морской. Также удалось нормализировать ситуацию с отоплением в Корзуново. В результате проведённых технических мероприятий в квартирах потеплело», – рассказала глава ведомства.

Вопросы благоустройства связаны с уборкой снега и антигололедной обработкой. Важно отметить, что сообщения подобного плана были не только прокомментированы, но и отработаны. Это вызывает положительный отклик у жителей.

В блоке «Здравоохранение» сообщения в основном касались трудностей с записью на прием, вызовом врача на дом. В случаях, когда пользователи сообщали, что не могли дозвониться до поликлиник, региональное министерство здравоохранения рекомендовало обратиться непосредственно в ведомство через Интернет-примную.

В блоке «Коронавирус» возросло число сообщений, связанных с вакцинацией. Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в регионе с 18 января. Жители региона могут бесплатно привиться вакциной «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V», записавшись к врачу через федеральный портал «Госуслуги».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, анализ сообщений показал, что самым популярным в блоке «Безопасность» стал вопрос отлова безнадзорных животных. Сигналы о бродячих собаках были переданы муниципальными властями в специализированные службы, о чем пользователи были проинформированы.

На состоявшемся накануне оперативном совещании губернатор Андрей Чибис отметил повышение качества отработки сообщений северян и исполнительной дисциплины.

«Очевидно, что качество отработки сообщений и исполнительная дисциплина повысились, но есть еще отдельные недостатки, связанные со скоростью отработки или с единичными случаями по переадресации сообщений. Сейчас наша задача — настроить систему отработки сообщений так, чтобы подобные вещи не повторялись», – подчеркнул глава региона.

Напомним, чтобы отправить сообщение на портал «Наш Север», необходимо зарегистрироваться или войти через учётную запись сервиса «Госуслуги». Далее в разделе «Сообщения» на стартовой странице нажать кнопку «Сообщить о проблеме» и заполнить форму.