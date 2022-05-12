В регионе повышена ставка субсидии для хлебопекарных предприятий

В Мурманской области повышена ставка субсидии на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат. Ставка увеличена с 2083,33 рублей до 2 551,02 рубля на 1 тонну произведенных и хлебобулочных изделий.

Условием предоставления субсидии является обязательство получателей не повышать цены на субсидируемые сорта хлеба.

Возмещению подлежат фактически произведенные в текущем году следующие виды затрат: на приобретение муки; на приобретение сахара; на приобретение масложировой продукции (маргарин, масло растительное и т.д.); на дизельное топливо, мазут, электроэнергию, используемые для производства хлеба и хлебобулочных изделий; транспортные услуги по доставке хлеба и хлебобулочных изделий до конечного потребителя.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, общий объём средств, планируемый к предоставлению в 2022 году в целях возмещения указанных затрат, составляет 13,5 млн рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.