В регионе повысили ставки субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на коровье молоко

Правительство Мурманской области утвердило повышение ставки субсидии на продукцию животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, в частности – на коровье молоко. Соответствующее постановление №488-ПП подписано 27 июня 2022 года.

Так, ставка субсидии организациям увеличена с 10629,94 рубля до 18 тысяч рублей за 1 тонну продукции, крестьянским (фермерским) хозяйствам – до 20 тысяч рублей за 1 тонну продукции.

Повышение подготовлено в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области в целях сохранения производства молока на территории Мурманской области в условиях постоянного роста затрат на его производство.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, перерасчёт полученной субсидии будет произведён с 1 марта 2022 года, на данные цели планируется дополнительно выделить более 150 млн рублей из областного бюджета.

Увеличение ставки субсидии позволит поддержать молочную отрасль и снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.