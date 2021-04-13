В регионе появится новый маршрут общественного транспорта и новые автобусы

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области переданы полномочия органов местного самоуправления по организации перевозок, и 1 июня завершается переходный период. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин доложил губернатору о том, как ведётся работа в этот период.

Министр отметил, что реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойность транспортного обслуживания в условиях перехода функций. Сформирован и утвержден сводный реестр, который включает в себя 184 регулярных маршрута общественного транспорта. Этот перечень прошел согласование с муниципалитетами.

Появится новый маршрут, соединяющий Ëну, Ёнский и Ковдор. В остальном количество рейсов общественного транспорта останется прежним.

Теперь закупки в отношении муниципальных маршрутов проводятся по регулируемым тарифам. Будущие контракты предусматривают работу на маршрутах 164 автобусов и 88 троллейбусов.

Кроме того, ведётся обновление парка транспорта. Сейчас средний возраст транспорта – 9,6 лет. За текущий год планируется обновить не менее 10% транспортных средств старше 10 лет. Так перевозчики уже закупили 14 транспортных средств в 2021 году и в течение года закупят ещё минимум 36 единиц техники.

«По договоренности с крупнейшими отечественными автомобильными производителями в Мурманскую область будет поставляться самая современная техника для тестовой эксплуатации, – отметил Артем Гришин. – Осенью к нам приезжал автобус Ульяновского производителя, сейчас работает автобус из Павловска. В мае для испытаний на маршрутах области приедут два автобуса большого класса заводов КамАЗ и ЛиАЗ».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, губернатор акцентировал внимание на необходимости распространения практики применения современных инструментов цифрового контроля за пассажирскими перевозками на муниципальных маршрутах. Интеллектуальная транспортная система внедрена в Мурманской области и активно применяется на межмуниципальных маршрутах. При заключении новых контрактов у перевозчиков должны быть жесткие и чёткие обязательства работать в этой системе.

Губернатор также ориентировал заказчика в лице регионального Минтранса оплачивать только ту работу, которая подтверждена данными интеллектуальной транспортной системы и зафиксирована Центром управления регионом. При этом соблюдение расписаний движения также должно контролироваться в течение всего времени осуществления перевозок и на каждом отдельном маршруте.