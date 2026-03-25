В регионе принят закон, устанавливающий квоты для приёма на работу участников специальной военной операции

24 марта на заседании Мурманской областной Думы парламентарии приняли закон «Об установлении на территории Мурманской области квоты для приёма на работу участников специальной военной операции».

Документ разработан прокуратурой Мурманской области. Предполагаемая квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

Закон создаёт дополнительные гарантии для граждан из числа участников специальной военной операции. На территории региона зарегистрировано порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Благодаря закону в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции. Дата вступления в силу – с 1 сентября 2026 года.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса ведётся планомерная работа по поддержке участников СВО и их семей. Для них действует более 34 мер региональной поддержки.