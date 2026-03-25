В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.26 15:00

В регионе принят закон, устанавливающий квоты для приёма на работу участников специальной военной операции

24 марта на заседании Мурманской областной Думы парламентарии приняли закон «Об установлении на территории Мурманской области квоты для приёма на работу участников специальной военной операции».

Документ разработан прокуратурой Мурманской области. Предполагаемая квота составит один процент от среднесписочной численности работников предприятий и организаций региона (за исключением отдельных работодателей), в которых трудятся более ста человек.

Закон создаёт дополнительные гарантии для граждан из числа участников специальной военной операции. На территории региона зарегистрировано порядка 259 юридических лиц с численностью работников более 100 человек. Благодаря закону в области появится более 200 рабочих мест для трудоустройства граждан из числа участников специальной военной операции. Дата вступления в силу – с 1 сентября 2026 года.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса ведётся планомерная работа по поддержке участников СВО и их семей. Для них действует более 34 мер региональной поддержки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
