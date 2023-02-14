В регионе продолжается активная выдача Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ), которая разработана в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Количество держателей карты сегодня превышает 9 тысяч человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития Александра Никипелова.

«Сама карта представляет собой пластиковый носитель со встроенным чипом, поддерживающий стандарт Mifare. У каждой карты есть свой уникальный идентификатор, что позволяет постоянно наращивать функциональность карты без необходимости перевыпуска носителя», – рассказала глава ведомства.

Выбранная технология совмещает в карте жителя финансовые и нефинансовые сервисы. Причём каждый человек может настроить ЕКЖ под свои потребности.

«Базовые сервисы Единой карты жителя включают в себя оплату проезда в общественном транспорте на территории Мурманской области, возможность оформления льгот и социальных выплат на одну карту, а также обеспечения контроля и учета доступа на территории учебных заведений, спортивных и культурных объектов, программу лояльности при оплате товаров и услуг в организациях – партнерах проекта», – сообщила заместитель губернатора – министр цифрового развития.

Александра Никипелова подчеркнула – все карты жителя, банковские и небанковские в преднастроенном режиме подключены к транспортному сервису. Он предоставляется в двух видах – в качестве электронного кошелька для списания за разовый проезд и в качестве проездного на месяц.

Привычный многим Единый социальный проездной билет с конца 2022 года также выпускается в виде нефинансовой карты жителя – заявление на получение ЕСПБ можно традиционно подать через любое отделение МФЦ. Стоимость такого проездного составляет 700 рублей. Он действует один календарный месяц, а количество поездок не ограничено.

Для остальных держателей ЕКЖ, за исключением школьников и студентов, стоимость проезда по городу составляет 37 рублей.

«При оплате школьниками и студентами разового проезда в общественном транспорте при использовании карты жителя предоставляется скидка 50% на городское сообщение и 60% – на пригородное сообщение», – сообщила Александра Никипелова.

Проект Единой карты жителя Мурманской области реализован совместно с Национальной системой платёжных карт, которая с 1 марта запускает в Заполярье специальную акцию. Акция гарантирует скидку в 8 рублей для всех держателей карты «Мир», предпочитающих оплачивать проезд с помощью мобильного приложения.

Мурманская область не первый раз становится площадкой для данного события – в 2021 году также можно было получить скидку при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка. В 2023 году акция продлится четыре месяца – с 1 марта по 30 июня.

«При этом скидка от «НСПК» суммируется с тарифом Единой карты жителя, соответственно для держателей банковской ЕКЖ общая выгода составит 11 рублей», – подчеркнула министр цифрового развития.

Финансовую карту можно получить в «Совкмобанке» и банке «ВТБ», нефинансовую – также в отделениях «Совкомбанка» и отделениях «Почты России». Уточнить их адреса можно на портале karta51.ru.

«Если жителя не устраивает выбор банков, можно оформить небанковскую карту. Разница лишь в том, что небанковская карта не имеет финансовых сервисов. Все банковские карты выпускаются на базе платёжной системы «МИР», что позволяет оформить перечисление социальных льгот и выплат на карту жителя», – объяснила Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в ближайших планах проекта – масштабировать выдачу карты учащимся Мурманской области, поскольку в образовательных учреждениях с её помощью можно осуществлять проход в данные учреждения, и наладить техническую возможность интеграции ЕКЖ с системой ски-пассов горнолыжного курорта в Хибинах.

«Я напомню, что присоединиться к Единой карте жителя в качестве партнёра может любой предприниматель или организация. Для этого необходимо обратиться в адрес оператора проекта в произвольном формате по адресу электронной почты: info@karta51.ru. Отмечу – партнёры проекта самостоятельно определяют параметры программы лояльности, а участие в программе – бесплатное», – заключила министр цифрового развития.

Фото: https://gov-murman.ru