В регионе продолжается мониторинг уровня цен и наличия социально значимых товаров

В Мурманской области продолжается мониторинг уровня цен и наличия товаров первой необходимости. В нем участвуют все муниципальные и городские округа, а также муниципальные районы. К мероприятиям по мониторингу присоединилось также региональное отделение партии «Единая Россия». Работа организована в тесном взаимодействии с региональным министерством развития Арктики и экономики и управлением ФАС по Мурманской области. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании губернатору Андрею Чибису сообщила руководитель исполкома отделения партии Эвелина Макарова.

В ценовой мониторинг включены овощи, мясо, гречневая крупа, сахар, масло, молочные продукты.

«Члены и сторонники партии «Единая Россия» непублично выходят в магазины, фиксируют цены для отслеживания динамики роста на определенные группы продуктов, - рассказала Эвелина Макарова. – В мониторинге задействованы не только крупные сетевые магазины, но и так называемые магазины «у дома», размер наценки на товары, в которых остаётся лишь на совести владельца».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, на базе региональной общественной приёмной партии организована «горячая линия» для населения по вопросу изменения цен на продовольственные товары. Также соответствующий опрос проводится в мобильном приложении «ВВЕРХ».