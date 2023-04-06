Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 14:30
В регионе продолжается подготовка к ремонту дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
Определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений через реки Умболка и Ваенга.
По результатам электронного аукциона исполнителями работ стали:
- ИП Петров П.И. (мост через реку Умболка на автомобильной дороге Кировск – Коашва, км 16+555);
- ООО «Управляющая компания «МДУ» (мост через реку Ваенга на Объездной автомобильной дороге г. Североморск, км 5+871).
В соответствии с техническим заданием на указанных мостах будут отремонтированы мостовое полотно, пролётные строения, восстановлен защитный слой элементов опор, фундаментов и оснований.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, установленный срок окончания работ – 8 ноября 2023 года.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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