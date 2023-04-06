В регионе продолжается подготовка к ремонту дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений через реки Умболка и Ваенга.

По результатам электронного аукциона исполнителями работ стали:

- ИП Петров П.И. (мост через реку Умболка на автомобильной дороге Кировск – Коашва, км 16+555);

- ООО «Управляющая компания «МДУ» (мост через реку Ваенга на Объездной автомобильной дороге г. Североморск, км 5+871).

В соответствии с техническим заданием на указанных мостах будут отремонтированы мостовое полотно, пролётные строения, восстановлен защитный слой элементов опор, фундаментов и оснований.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, установленный срок окончания работ – 8 ноября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru