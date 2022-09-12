В регионе продолжается приём заявлений на получение пособий родителями первоклассников

В Мурманской области родители первоклассников могут рассчитывать на единовременную выплату. Подать заявление на получение пособия можно до 31 октября. В 2022 году размер выплаты составляет 4952,18 рубля.

Мера распространяется на одного из родителей. Выплата предусмотрена на каждого проживающего с ним ребёнка, поступающего в первый класс. Указанное пособие предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области. С 1 июня её размер составляет: для трудоспособного населения – 24252 рубля; для пенсионеров – 19135 рублей; для детей – 21582 рубля. Например, для семьи из 3 человек - мама, папа, ребёнок - размер среднедушевого дохода не должен превышать 35043 рубля. Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, начиная с июня выплату уже получили 735 человек. Общий объём финансирования из регионального бюджета составляет на текущий момент более 2,6 млн рублей.

Подать заявление на получение пособия можно до 31 октября на региональном портале государственных услуг, почтовым отправлением или лично в МФЦ.

Подробную информацию о порядке оформления пособия можно получить у специалистов центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Фото: https://gov-murman.ru