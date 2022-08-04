В регионе продолжается приём заявлений на предоставление единовременного пособия при поступлении ребёнка в первый класс

Министерство труда и социального развития Мурманской области информирует, что в центрах социальной поддержки населения продолжается прием заявлений о предоставлении единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс. В текущем году его размер составляет 4952,18 рубля на каждого ребенка-первоклассника.

Назначение и выплата пособия производится одному из родителей (усыновителю, опекуну, приёмному родителю) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка, идущего в первый класс.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области.

Многодетным семьям пособие предоставляется независимо от уровня дохода.

Для удобства граждан предоставлена возможность обратиться за пособием:

- в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области;

- посредством почтового отправления.

Срок подачи заявлений – до 1 ноября 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, постановлением правительства Мурманской области от 31.05.2022 №423-ПП в регионе установлена величина прожиточного минимума на 2022 год: в расчёте на душу населения – 22250 рублей; для трудоспособного населения – 24252 рубля; для пенсионеров – 19135 рублей; для детей – 21 582 рубля.