В регионе продолжаются дорожные работы по народной программе «На Севере – жить!»

В Мурманской области полным ходом идёт дорожная кампания в рамках народной программы «На Севере – жить!», всего запланировано отремонтировать более 100 дорожных объектов.

В Кандалакшском округе на сегодняшний день уже несколько объектов близки к завершению, на 95% выполнен ремонт участков дорог по улицам Спекова, Уверова, Линейная и Восточная. Кроме этого, завершаются ремонты на улице Букина в Нивском и на улицах Молодежная и Речная в Лувеньге.

Кроме этого, продолжаются работы по приведению участков в нормативное состояние на улицах Борисова, Чкалова, Данилова и на 2-й Парковой.

В областном центре дорожные ремонты также набирают обороты. Демонтажные работы начаты на улицах Академика Книповича, на участках Кольского проспекта: от примыкания к проспекту Кирова до примыкания к улице Капитана Пономарева и от дома № 58 на проспекте Кольском до примыкания к улице Морской, на участке проспекта Кирова от Хибинского переулка до Кольского проспекта. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам на улице Домостроительной.

