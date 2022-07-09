Мурманская область. Арктика (16+)09.07.22 08:45
В регионе продолжаются матчи чемпионата Мурманской области по футболу
На этой неделе прошли очередные футбольные матчи в рамках чемпионата Мурманской области. Главная футбольная арена заполярной столицы принимала команды «Арсенал» из ЗАТО Александровск и «Электрон» из Мурманска. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Арсенала».
Ещё один матч между местным «Апатитом» и оленегорским «Олимпом» прошёл на апатитском стадионе спортивной школы «Олимп». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из Оленегорска.
Ближайшая футбольная встреча областного чемпионата состоится уже в эти выходные. 10 июля в 14.00 игры Чемпионата Мурманской области по футболу состоятся в Апатитах, играют мужские команды «Апатиты» - «Арсенал».
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Инга
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STariK
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FariSei
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