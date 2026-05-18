В регионе продолжаются ремонты мостовых сооружений в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланированы ремонты на четырех мостовых сооружениях Мурманской области: путепроводе на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив, через реку Западная Лица и на двух мостах на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС с подъездами (а/д «Серебрянка»).

На сегодняшний день активные работы развернуты уже на трёх объектах. Так, на мосту через реку Западная Лица мостовики приступили к демонтажным операциям. На текущий момент выполнено 2% от общего объема запланированных работ.

Значительно больше готовность на мосту через ручей – здесь она достигла 19%. Подрядчик уже завершил начальный этап и сейчас выполняет ремонт конструктивных элементов сооружения.

Третий объект, где идёт работа, – мост через реку Териберка. На нем также ведутся демонтажные работы, общая готовность объекта – 13%.

В ближайшее время подрядная организация приступит к ремонту еще одного значимого сооружения — путепровода на левобережной развязке через Кольский залив. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы.

Все мероприятия проводятся согласно утвержденным графикам и находятся на контроле.

Регулярное обновление мостовых сооружений — это не просто текущая задача дорожников, а один из ключевых принципов устойчивого развития транспортной системы региона. Плановый ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» играет стратегическую роль в поддержании всей сети автодорог.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, своевременное устранение даже незначительных дефектов, замена изношенных элементов и проведение профилактических мероприятий напрямую влияют на два важнейших фактора. Первый — безопасность участников дорожного движения. Второй — долговечность самих сооружений. Регулярные ремонтные работы позволяют значительно продлить срок службы мостов и путепроводов, предотвращая их преждевременный износ и разрушение.

