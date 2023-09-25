В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по охране объектов животного мира

За период с 5 по 22 сентября межведомственными группами проведено 30 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Кольского, Терского, Кандалакшского, Апатитского районов, а также Ковдорского и Печенгского округов, в ходе которых выявлено 14 нарушений Правил охоты.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, изъято 4 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы

По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.