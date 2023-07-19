В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира. Патрулирование рыболовных участков на постоянной основе осуществляется тремя межведомственными группами, в составе которых работают сотрудники регионального Минприроды, специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, полиция и общественные инспекторы.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, с 10 по 17 июля межведомственными группами проведено 11 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Печенгского округа, а также Терского, Кандалакшского, Кольского районов, в ходе которых выявлено 14 нарушений Правил рыболовства, 2 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах.

Изъято 11 орудий лова и 3 рыболовные сети.

По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

О фактах незаконного лова северян просят сообщать на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8(81553) 3-62-49.