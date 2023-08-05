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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.23 16:00

В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира

Патрулирование рыболовных участков на постоянной основе осуществляется тремя межведомственными группами, в составе которых работают сотрудники регионального Минприроды, специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, полиция и общественные инспекторы.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, с 25 июля по 3 августа межведомственными группами проведено 27 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Кольского, Ловозерского, Терского, Кандалакшского районов, в ходе которых выявлено 12 нарушений правил рыболовства; изъято 12 орудий лова, 6 ед. рыбы.

По результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

О фактах незаконного лова сообщайте на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8(81553) 3-62-49.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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