В регионе продолжаются рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов и объектов животного мира

Патрулирование рыболовных участков на постоянной основе осуществляется тремя межведомственными группами, в составе которых работают сотрудники регионального Минприроды, специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, полиция и общественные инспекторы.

С 15 по 25 августа межведомственными группами проведено 14 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Кольского, Ловозерского, Терского, Кандалакшского районов, в ходе которых выявлено два нарушения правил рыболовства, одно нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ, 2 нарушения правил охоты.

Изъято 3 орудия лова (2 ставные сети, 1 спиннинг), 2 единицы огнестрельного оружия ,11 экземпляров горбуши, 1 экземпляр щуки, особь куропатки.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по результатам рассмотрения дел нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

О фактах незаконного лова сообщайте на «горячую линию» рыбоохраны по Мурманской области по телефону 8(81553) 3-62-49.

Фото: https://gov-murman.ru