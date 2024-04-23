В регионе продолжаются усиленные мероприятия по прохождению весеннего половодья

В связи с введением в ряде субъектов Российской Федерации режимов ЧС, правительство Мурманской области уделяет особое внимание прохождению в регионе весеннего половодья. В ходе вчерашнего оперативного совещания с докладом о состоянии рек и других водных объектов региона доложили заместитель губернатора Мурманской области Артём Долгов, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа, министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

По словам Артёма Долгова, для организации мониторинга состояния рек и других водных объектов региона задействовано 45 гидрологических постов, 18 из которых – автоматические. В конце апреля – начале мая по рекам Варзуга и Кола от подразделений Роскосмоса будут доступны данные дистанционного зондирования Земли.

«На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ до настоящего времени отмечается ледостав, на порожистых участках рек – неполный ледостав. Запасы воды в снежном покрове на большей части территории Мурманской области составляют 70-120% от среднегодичной нормы, в южных и восточных районах, а также в Терском районе 120-145% нормы», – рассказал заместитель губернатора.

По прогнозам ФГБУ «Мурманское УГМС» в 2024 году переход среднесуточной температуры воздуха к положительным значениям ожидается в третьей декаде апреля. С этого же времени и первой декаде мая прогнозируется начало увеличения водности рек, а также приток воды в водохранилища.

В муниципальных образованиях Мурманской области проведены соответствующие заседания, утверждаются планы мероприятий по пропуску весенних паводковых вод и составы противопаводковых комиссий.

Комплексная проверка готовности РАСЦО Мурманской области, проведенная в марте, показала, что система оповещения готова к выполнению задач и обеспечивает оповещение населения Мурманской области. Группировка сил и средств функциональных подсистем и территориальной подсистемы РСЧС сформирована.

Зинаида Середа в свою очередь отметила, что начиная с апреля сотрудниками минприроды организованы комиссионные осмотры порядка тридцати водных объектов, расположенных на территории Мурманска, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты.

«Для минимизации сброса талых вод в водные объекты проводятся контрольно-надзорные мероприятия по обследованию береговых полос на наличие снежных масс. В текущем году министерством выдано два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по факту складирования отходов от зимней уборки улиц (снежных свалок) в водоохранной зоне реки Роста. Также выдано шесть предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по факту складирования отходов от зимней уборки улиц (снежных свалок) по другим водным объектам в черте города Мурманска», – подчеркнула министр.

Юлия Полиэктова рассказала о подготовке автомобильных дорог и искусственных сооружений Мурманской области к безаварийному пропуску весеннего половодья паводковых вод в 2024 году. Так, зонами возможного подтопления на федеральной автодороге Р-21 «Кола» определён 41 опасный участок, на 16 региональных дорогах – 37 участков. За этими участками устанавливается особое наблюдение для принятия оперативных мер в случае воздействия на них паводка, мобилизовано более 20 бригад дорожных рабочих и в полном объёме обеспечена материально-техническая база для ликвидации аварийных ситуаций.

«До начала активного таяния снега подрядчики уже приступили к выполнению работ по уборке снежных валов с обочин дорог. На федеральных дорогах работы выполнены полностью, на региональных – более 90%, но некоторые дороги еще остаются в снежном накате. Также на региональных дорогах подрядчики очищают кюветы и подходы к барьерным ограждениям и водоотводным лоткам. На сегодняшний день очищено и открыто 75% водопропускных труб», – доложила Юлия Полиэктова.

Министр также проинформировала, что в случае нештатных ситуаций водителям следует обращаться в диспетчерские службы Мурманской области:

– «Мурманскавтодор» (региональные автодороги): 8 (8152) 214-070, 25-08-08; +7 (921)178-61-27 (WhatsApp, не для звонков);

– ФКУ «Упрдор «Кола» (федеральные автодороги): +7 (8152) 56-78-87, доб. 208.

Глава администрации Мурманска добавил, что вся необходимая техника для мероприятий по предотвращению паводка подготовлена на 100%. Общая протяжённость муниципальной системы ливневой канализации составляет более 132 км, из них 31 км открытой системы. Очистка от снега лотков и кюветов выполнена на 90%, работы завершаются. Водопропускные трубы промыты полностью, к приему паводковых вод готовы.

На контроле находятся водные объекты: река Роста, ручьи Варничный, Трифонов и Фадеев, озера Ледовое, Семеновское и на горе Горелой. Регулярно выполняется очистка от мусора оголовков водопропускных труб. Уровень воды в трубах менее половины диаметра.

Для понижения уровня воды в водоёмах и приёма талых стоков в период весеннего половодья ММБУ «УДХ» выполняется подготовка к работе сифона на озере Семеновском и водозабора на озере Среднем, будет расчищен проезд к дамбе на озере Среднем, промывка труб и запуск систем будет выполняться в конце апреля в зависимости от погодных условий.

«В настоящее время активно продолжаются работы по вывозу снега с дорог. Одновременно с этим выполняется очистка обочин, откачивание талых вод в местах их скопления, устройство дренажных прорезей по мере необходимости, неоднократная очистка и промывка дождеприёмных колодцев для беспрепятственного приёма талых вод», – сообщил Юрий Сердечкин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на территории города 103 участка придомовых территорий, подверженных подтоплению в период обильного снеготаяния. В основном это обусловлено рельефом и теми инженерными решениям, которые использовались при строительстве домов. Данные территории находятся на особом контроле.

Количество сформированных управляющими организациями аварийных бригад – 102. Управляющие организации отчитались о создании необходимого запаса материально-технических ресурсов. Проведены 32 выборочные проверки с выездом на место. Замечания в основном носят локальный характер, УК их устраняют. Расчистка водоотводных лотков выполнена на 98%.

При возникновении нештатных ситуаций в Мурманске, водителям следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.

Фото: https://gov-murman.ru