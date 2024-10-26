В регионе проходят рейды по выявлению нарушений правил движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств

Специалисты МТУ «Ространснадзора» и «Мурманскавтодора» проверяли соблюдение Правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, наличие у водителей необходимых документов, в том числе специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, процедура контроля начинается с визуального осмотра транспортного средства и проверки документов, после чего водителя и его транспортное средство отправляют на взвешивание. Вес транспортного средства в зависимости от его типа и количества осей не должен превышать более 10% от положенного для его категории, а также нагрузки на оси не должны быть более 10% от нормативно-допустимых. Нормативно-допустимая масса транспортного средства и нагрузки на оси утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 1.12.2023 года №2060 «Об утверждении правил движения тяжеловесного и (или) крупно габаритного транспортного средства».

Вес транспортного средства или нагрузки на его оси выше нормы приводят к повреждению дорожного покрытия, появлению ям и колей. Из-за перевеса у грузового транспорта могут отказать тормоза и произойти ДТП.

«При проведении данного рейда мы проверили несколько большегрузов, нарушений весовых параметров обнаружено не было. При выявлении перегруза транспортного средства, оно задерживается до устранения причин задержания и возбуждается дело об административном правонарушении в отношении собственника (владельца) транспортного средства. Штраф за перегруз может достигать от 250 тысяч до 500 тысяч рублей», – пояснил Александр Яковлев, начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Мурманской области МТУ «Ространснадзора» по СЗФО.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/