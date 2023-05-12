В регионе прошла акция «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!»

В Мурманской области для выпускников 11-х классов, которым предстоит государственная итоговая аттестация и поступление в вуз, провели акцию «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!».

В Центре опережающей профессиональной подготовки участников акции приветствовала министр образования и науки Диана Кузнецова.

«В прошлом году эта акция получила большой отклик от выпускников. Вспомнить все рекомендации, понять, как их применять здесь и сейчас, чтобы успешно подготовиться – особенно ценно в это время, когда пора сдачи экзаменов уже совсем близко. Желаю всем ребятам уверенности и удачи!», – напутствовала старшеклассников министр.

В числе спикеров встречи были учителя и психологи, а также выпускники школ прошлых лет, рассказавшие о своём опыте успешной сдачи ЕГЭ.

Педагоги – эксперты предметных комиссий по русскому языку и математике объяснили, как организовать подготовку в последние недели перед экзаменами, чтобы успешно сдать их. Психологи дали советы, как правильно настроить себя, на чём сконцентрироваться перед аттестацией.

Запись встречи доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru