В регионе прошла воздушная тренировка на спусковых устройствах с вертолёта МИ-8

В рамках подготовки к пожароопасному сезону Мурманская база авиационной охраны лесов организовала мероприятия по сдаче нормативов сотрудниками десантно-пожарной службы.

Учебно-тренировочные мероприятия состоят из двух этапов: проверка теоретических знаний и отработка практических навыков работников, включающая спуски с вышки-тренажера и вертолёта МИ-8.

По итогам мероприятия совершено 356 спусков с вертолёта с различных высот. Приняли участие 66 сотрудников. Все они продемонстрировали высокую степень профессионализма и готовность действовать в экстремальных ситуациях.

«Мы гордимся нашими сотрудниками и их стремление непрерывно улучшать свои профессиональные навыки. Обеспечение безопасности и сохранение природных богатств остаются для нас важнейшими задачами», – отметил руководитель Мурманской авиабазы Сергей Носарев.

Воздушной тренировкой руководил старший инструктор десантно-пожарной службы Валерий Поникаров. По итогам проведенных мероприятий отмечена качественная подготовка работников десантно-пожарной службы, успешная сдача зачетов и выполнение всех нормативов, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/