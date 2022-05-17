В регионе прошла ярмарка образовательных услуг «Калейдоскоп профессий» для выпускников с ограниченными возможностями здоровья

На базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий прошла ярмарка образовательных услуг «Калейдоскоп профессий» для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было организовано 14 мая при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, Базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Мурманской области (БПОО), Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ЦППМС-помощи).

Выпускники школ познакомились со средними профессиональными образовательными организациями, Атласом доступных специальностей и профессий региона. Очное участие приняли представители средних профессиональных образовательных организаций: Мурманского индустриального колледжа, Мурманского строительного колледжа, Кольского транспортного колледжа, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса. 11 средних профессиональных образовательных организаций Мурманской области предоставили видеоматериалы, презентации о колледжах, профессиях, условиях обучения.

Специалистами БПОО, ЦППМС-помощи проведены консультации по вопросам получения инклюзивного образования в средних профессиональных образовательных организациях, даны практические рекомендации законным представителям и выпускникам.

Министерство образования и науки Мурманской области также сообщает, что работает телефон региональной «горячей линии» по вопросам получения профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ 8-911-808-39-26.

Фото: https://vk.com/@cppmsp51-yarmarka-obrazovatelnyh-uslug-kaleidoskop-professii-v-uchrez