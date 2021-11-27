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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.21 09:00

В регионе пройдут мероприятия ко Дню матери

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери. В этом году праздник пройдёт 28 ноября, к обширной программе мероприятий присоединятся областные учреждения культуры Кольского Заполярья.

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова День матери будут отмечать награждением победителей конкурса «С любовью к маме», который проходил во Дворце культуры в преддверии праздника. В оргкомитет поступило более 300 творческих работ со всей Мурманской области: юные северяне выражали свою любовь к мамам через литературное и изобразительное творчество: писали стихи, сочинения и сказки, рисовали рисунки. Заключительным этапом праздника станет театрализованный концерт, который пройдет в зрительном зале Дворца 27 ноября в 14.00. А 28 ноября в «Кировке» на областном конкурсе «Уникальные мамы» встретятся самые активные мамы из Мурманска и Мурманской области. Участницы в оригинальной форме должны будут рассказать о себе и своей семье, своих увлечениях и бытовых секретах, а также продемонстрировать творческие способности.

В Мурманском областном художественном музее 27 и 28 ноября в 14.00 пройдет встреча в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей», участников ждут в КВЦ «Русского музея». Европейское искусство невозможно представить без широко запечатлённого образа Богоматери. На встрече расскажут, как раскрывался этот одухотворённый образ в искусстве Древней Руси, в искусстве Высокого Возрождения, в более поздней академической традиции, а также в искусстве 20 века, участники также смогут создать портрет матери в смешанной технике.

В выходные дни тематические мероприятия пройдут и в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой. 27 ноября в 12.00 в центре чтения «Читай и познавай» пройдёт мастер-класс «Цветы для мамочки», в 13.00 в зале «Мир необыкновенных книг и творчества» состоится мастер-класс по правополушарному рисованию «Совенок». 28 ноября в 13.00 центр краеведения и страноведения приглашает юных читателей на творческий час «Мамочка-красавица», а в 14.00 в центре чтения «Читай и познавай» состоится праздничная акция «Мама в книге».

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия будут проведены в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими правилами.

 

 

Комментарии

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Мореман
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Игорь
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Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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