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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.24 10:00

В регионе расширена господдержка по оплате проезда ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в СВО

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым ветеранам боевых действий, в том числе принимающим участие в специальной военной операции, предоставлено право льготного проезда всеми видами транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения по единому социальному проездному билету.

Отметим, ранее только отдельные категории граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, могли воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, стоимость ЕСПБ сегодня составляет 700 рублей (стоимость городского проездного на месяц для граждан – 1850 рублей). Для оформления ЕСПБ необходимо обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ на территории региона.

 

Фото: https://function.mil.ru/news

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