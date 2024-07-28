В регионе расширена господдержка по оплате проезда ветеранам боевых действий, в том числе участвующим в СВО

Глава региона Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым ветеранам боевых действий, в том числе принимающим участие в специальной военной операции, предоставлено право льготного проезда всеми видами транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения по единому социальному проездному билету.

Отметим, ранее только отдельные категории граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, могли воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, стоимость ЕСПБ сегодня составляет 700 рублей (стоимость городского проездного на месяц для граждан – 1850 рублей). Для оформления ЕСПБ необходимо обратиться с заявлением в любое отделение МФЦ на территории региона.

Фото: https://function.mil.ru/news