В регионе расширена государственная поддержка граждан, страдающих фенилкетонурией

Постановлением правительства Мурманской области от 29 сентября 2022 года №772-ПП для граждан с фенилкетонурией установлены региональные денежные выплаты, которые будут предоставляться как детям, страдающим этим заболеванием, так и лицам, достигшим совершеннолетия.

До этого времени материальную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 18 тысяч рублей от региона получали только дети до достижения ими возраста 18 лет.

Начиная с 1 октября 2022 года родители на больного фенилкетонурией ребёнка до 18 лет, а в случае его обучения по очной форме – до 23 лет, будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 50% установленной в Мурманской области величины прожиточного минимума для детей. В текущем году размер выплаты составляет 10791 рубль.

После достижения совершеннолетия гражданам, больным фенилкетонурией, предусмотрена ежегодная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в регионе (в 2022 году – 24252 рубля). Совершеннолетние граждане с фенилкетонурией могут обратиться за ее предоставлением уже в текущем году.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, региональные выплаты будут осуществляться через государственные областные казенные учреждения – центры социальной поддержки населения по месту жительства по заявительному принципу. При этом на детей, в отношении которых ранее была установлена единовременная выплата, подавать новое заявление не нужно, ежемесячная выплата им будет установлена автоматически.

Фото: https://gov-murman.ru