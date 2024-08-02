В регионе расширена государственная поддержка многодетным семьям

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление, в соответствии с которым установлена ежегодная денежная выплата ко Дню знаний для многодетных семей.

Напомним, ранее было принято решение о внедрении в Мурманской области дополнительной меры на приобретение одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы для каждого школьника в многодетной семье. Подписанным главой региона постановлением закрепляется право на получение финансовой поддержки на каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательных организациях региона в течение всего периода их обучения. Размер выплаты в текущем году составляет 5,3 тысячи рублей.

В августе текущего года центры социальной поддержки населения перечислят выплату многодетным семьям, состоящим на учёте в качестве получателей мер в беззаявительном порядке. Важным условием является наличие в учреждении сведений об обучении детей в общеобразовательных организациях.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, остальные семьи, которые имеют право на получение выплаты, смогут обратиться за выплатой в период с 1 августа по 31 октября, заполнив форму заявления на портале электронных услуг Мурманской области. Также возможно предоставить заявление лично в центр социальной поддержки населения по месту жительства.